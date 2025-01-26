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Бербок высказалась о так называемых "выборах" в Беларуси

Воскресенье 26 января 2025 22:35
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Бербок высказалась о так называемых "выборах" в Беларуси Фото: глава МИД Германии Анналена Бербок (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Эдуард Ткач

Сегодня в Беларуси прошли так называемые президентские "выборы", на которых вновь, как ожидается, "победителем" будет объявлен самопровозглашенный глава государства Александр Лукашенко. При этом у белорусов не было выбора.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост главы МИД Германии Анналены Бербок в соцсети Х.

"У народа Беларуси не было выбора. Это горький день для всех, кто жаждет свободы и демократии. Вместо свободных и честных выборов, и жизни без страха и произвола, они ежедневно сталкиваются с угнетением, репрессиями и нарушениями прав человека", - написала она.

Бербок добавила, что более 1200 человек в Беларуси продолжают оставаться в тюрьме только лишь по причине того, что у них хватило смелости высказать свое мнение.

"Мы не забудем их. Все политические заключенные должны быть освобождены, а жестокие репрессии должны быть прекращены. Мы глубоко уважаем Светлану Тихановскую и мужественных белорусов. Они показывают нам, насколько важна борьба за нашу демократию в Европе", - говорится в публикации.

Также глава МИД Германии добавила, что для демократический и свободной Беларуси - европейская семья держит свои двери открытыми.

Напомним, сегодня у лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской спросили, когда может быть смена власти в Беларуси. По ее словам, окна возможностей могут возникнуть в случае победы Украины, экономических проблем в Беларуси из-за санкций, либо же в связи со здоровьем Лукашенко.

В то же время она подчеркнула, что задача демократических сил и самих белорусов - быть подготовленными к этому моменту.

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