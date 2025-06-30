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Глава МИД Германии жестко раскритиковал Путина: он хочет покорить всю Украину

Понедельник 30 июня 2025 14:51
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Глава МИД Германии жестко раскритиковал Путина: он хочет покорить всю Украину Фото: глава МИД Германии Иоганн Вадефуль (РБК-Украина, Виталий Носач)
Автор: Владислава Ткаченко

В Германии резко раскритиковали Путина из-за войны в Украине. Он подчеркнул, что Россия хочет покорить Украину и посеять страх в Европе.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил глава МИД Германии Иоганн Вадефуль во время пресс-конференции в Украине.

Глава МИД Германии Иоганн Вадефуль заявил, что Германия будет поддерживать Украину до тех пор, пока это будет необходимо.

По его словам, нынешние заявления диктатора РФ Владимира Путина о готовности к переговорам - это "вывеска" и насмешка.

"Путин хочет покорить всю Украину и посеять страх во всей Европе. В последние недели Путин даже еще больше усилил свои атаки на Украину. Мы с вами в трауре по погибшим на фронте, в городе Днепре, в Киеве, в Одессе. Жестокость России показывает, о чем действительно идет речь. Речь идет о нападении на вас как свободную демократию, на вашу мораль, на вашу стойкость, на вашу решимость сопротивляться", - подчеркнул Вадефуль.

Он подчеркнул, что недавние жестокие атаки России, включая обстрелы Днепра, Киева и Одессы, показывают истинные намерения Москвы.

Министр отметил, что нападение Кремля направлено на свободу, мораль и устойчивость демократии, но украинцы мужественно сопротивляются.

"Путин видит это и он рассчитывает на то, что наше внимание ослабнет, что наше внимание переключится на новые кризисы. И это показали последние несколько недель. И поэтому я говорю абсолютно четко - в Германии и в отношении Германии Путину это не удастся. Мы непоколебимо стоим на стороне Украины и будем поддерживать вас до тех пор, пока это будет необходимо", - заверил Вадефуль.

Напомним, что Россия не демонстрирует готовности к прекращению войны против Украины. Диктатор Владимир Путин продолжает играть в игры.

Представитель ЕС по вопросам иностранных дел и политики безопасности Кая Каллас заявила, что Путин все еще играет, и нет никаких признаков того, что он хочет мира.

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