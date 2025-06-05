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Путин все еще играет в игры. Нет никаких признаков того, что он хочет мира, - Каллас

Четверг 05 июня 2025 17:31
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Путин все еще играет в игры. Нет никаких признаков того, что он хочет мира, - Каллас Фото: высокий представитель ЕС по вопросам иностранных дел и политики безопасности Кая Каллас (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Россия не демонстрирует готовности к прекращению войны против Украины. Диктатор Владимир Путин продолжает играть в игры.

Об этом заявила высокий представитель ЕС по вопросам иностранных дел и политики безопасности Кая Каллас, сообщает РБК-Украина со ссылкой на La Repubblica.

"В Европе все требует времени. Поэтому мы только что завершили 17-й пакет санкций и работаем над 18-м пакетом. Мы движемся так быстро, как можем. И я думаю, что также очень важно послать сильный сигнал, чтобы оказать давление на Россию. Поэтому я не могу назвать вам точный срок, но мы точно стремимся достичь этого как можно скорее", - сказала Каллас.

Она добавила, что "мы не видим никакого движения по прекращению огня.

"Понятно, что Путин все еще играет, и нет никаких признаков того, что он хочет мира", - подчеркнула глава европейской дипломатии.

Санкции ЕС против России

Напомним, 20 мая Европейский Союз утвердил 17-й пакет санкций против России и уже работает над следующими ограничениями.

В частности, под запрет попали 189 судов из третьих стран, в результате чего общее количество указанных судов достигло 342. Эти суда являются частью "теневого флота" России и отвечают за транспортировку российской нефти, практикуя высокорисковые методы судоходства или поддерживая энергетический сектор России.

В тот же день ЕС начал подготовку 18-го пакета санкций против России.

Ранее лидеры Франции, Германии, Великобритании и других европейских стран заявили о готовности усилить давление на Москву, если она не прекратит огонь или не предпримет шагов к мирному урегулированию войны.

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