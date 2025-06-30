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Голова МЗС Німеччини жорстко розкритикував Путіна: він хоче підкорити всю Україну

Понеділок 30 червня 2025 14:51
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Голова МЗС Німеччини жорстко розкритикував Путіна: він хоче підкорити всю Україну Фото: голова МЗС Німеччини Йоганн Вадефуль (РБК-Україна, Віталій Носач)
Автор: Владислава Ткаченко

У Німеччині різко розкритикували Путіна через війну в Україні. Він наголосив, що Росія хоче підкорити Україну і посіяти страх в Європі.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив голова МЗС Німеччини Йоганн Вадефуль під час прес-конференції в Україні.

Голова МЗС Німеччини Йоганн Вадефуль заявив, що Німеччина підтримуватиме Україну доти, доки це буде необхідно.

За його словами, нинішні заяви диктатора РФ Володимира Путіна про готовність до переговорів - це "вивіска" і насмішка.

"Путін хоче підкорити всю Україну і посіяти страх у всій Європі. Останніми тижнями Путін навіть ще більше посилив свої атаки на Україну. Ми з вами у жалобі за загиблими на фронті, в місті Дніпрі, у Києві, в Одесі. Жорстокість Росії показує, про що дійсно йдеться. Йдеться про напад на вас як вільну демократію, на вашу мораль, на вашу стійкість, на вашу рішучість чинити опір", - наголосив Вадефуль.

Він підкреслив, що нещодавні жорстокі атаки Росії, включно з обстрілами Дніпра, Києва та Одеси, показують справжні наміри Москви.

Міністр зазначив, що напад Кремля спрямований на свободу, мораль і стійкість демократії, але українці мужньо чинять опір.

"Путін бачить це і він розраховує на те, що наша увага ослабне, що наша увага переключиться на нові кризи. І це показали останні декілька тижнів. І тому я кажу абсолютно чітко - в Німеччині і щодо Німеччини Путіну це не вдасться. Ми непохитно стоїмо на боці України і будемо підтримувати вас доти, доки це буде необхідним", - запевнив Вадефуль.

Нагадаємо, що Росія не демонструє готовності до припинення війни проти України. Диктатор Володимир Путін продовжує грати в ігри.

Представник ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас заявила, що Путін все ще грається, і немає жодних ознак того, що він хоче миру.

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