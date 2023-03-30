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В Дании заявили о нехватке ресурсов для выполнения обязательств перед НАТО

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Дания, Четверг 30 марта 2023 23:29
В Дании заявили о нехватке ресурсов для выполнения обязательств перед НАТО Фото: У Дании не хватает ресурсов для выполнения обязательств перед НАТО (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

В Дании сомневаются в наличии ресурсов для защиты территории своего государства и выполнении обязательств перед НАТО.

Об этом заявил командующий сухопутными силами Дании генерал-майор Арпе Нильсен, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Дания является одним из основателей НАТО, однако после завершения "холодной войны" страна серьезно сократила свой военный потенциал. И сейчас не хватает ресурсов для выполнения задачи от Североатлантического Альянса создать тяжелую пехотную бригаду.

"Нам нужно стать сильнее и исправить все то, чем мы пренебрегали в течение многих лет после падения Берлинской стены", - заявил Нильсен.

После российского полномасштабного вторжения в Украину правительство Дании объявило, что страна намерена вернуть расходы на целевой уровень НАТО в 2% ВВП.

Ранее мы писали, Дания присоединилась к бойкоту фехтовальных соревнований из-за возвращения русских и белорусских спортсменов.

Напомним, премьер-министр Украины Денис Шмигаль рассчитывает, что Дания станет частью "воздушной коалиции".

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