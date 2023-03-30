В Дании заявили о нехватке ресурсов для выполнения обязательств перед НАТО

В Дании сомневаются в наличии ресурсов для защиты территории своего государства и выполнении обязательств перед НАТО.

Об этом заявил командующий сухопутными силами Дании генерал-майор Арпе Нильсен, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Дания является одним из основателей НАТО, однако после завершения "холодной войны" страна серьезно сократила свой военный потенциал. И сейчас не хватает ресурсов для выполнения задачи от Североатлантического Альянса создать тяжелую пехотную бригаду.

"Нам нужно стать сильнее и исправить все то, чем мы пренебрегали в течение многих лет после падения Берлинской стены", - заявил Нильсен.

После российского полномасштабного вторжения в Украину правительство Дании объявило, что страна намерена вернуть расходы на целевой уровень НАТО в 2% ВВП.