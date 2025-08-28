Глава МИД Италии сделал неутешительный прогноз по завершению войны в Украине

Таяни рассказал, что новым послом Италии в России назначили Стефано Бельтраме, который ранее был послом в Вене и в настоящее время является дипломатическим советником министра экономики и финансов Италии Джанкарло Джорджетти.

Глава МИД также прокомментировал вопрос возможного завершения войны РФ против Украины.

"Не хочу быть пессимистом, но трудно ожидать, что в Украине удастся достичь переговорного решения до конца года", - добавил Таяни.