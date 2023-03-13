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Непосредственной опасности для Молдовы нет, но РФ ведет гибридную войну, - министр обороны

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Кишинев, Понедельник 13 марта 2023 16:49
Непосредственной опасности для Молдовы нет, но РФ ведет гибридную войну, - министр обороны Фото: Анатолий Носатый, министр обороны Молдовы (point.md)
Автор: Иван Носальский

Сейчас непосредственная военная опасность для Молдовы не наблюдается. Но Россия ведет против страны гибридную войну.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian, об этом заявил министр обороны Молдовы Анатолий Носатый.

"Непосредственной военной опасности для Молдовы в настоящее время не существует, но есть другие виды опасностей, которые влияют на безопасность страны - гибридная война", - отметил чиновник.

По его словам, Россия при помощи создания дезинформации и напряженности внутри общества пытается "изменить политический порядок, дестабилизировать и свергнуть государственную власть".

Напомним, вчера, 12 марта, в Молдове начались протесты, которые организовала пророссийская партия. Глава полиции Молдовы Виорел Чернеуцяну рассказал, что к этому причастна Россия.

Также мы писали, что, по словам главы молдавского парламента Игорь Гросу, что пророссийская партия, которая организовывает протесты, хочет организовать госпереворот.

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