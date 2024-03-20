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Глава МУС, выдавшая ордер на арест диктатора РФ: Путин не избежит правосудия

Фото: глава Международного уголовного суда Томоко Акане (icc-cpi.int)
Автор: Наталья Юрченко

Российский диктатор Владимир Путин не избежит правосудия за преступления, совершенные российскими войсками в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Международного уголовного суда Томоко Акане в интервью Kyodo News.

Судья Акане, выдавшая ордер на арест российского диктатора, говоря о Путине, процитировала пословицу: "Месть неба медленная, но верная", чтобы показать, что он в конце концов получит то, чего заслуживает.

"Пока есть доказательства и потребность мы должны выдать (ордер на арест) независимо от обстоятельств или политического происхождения", - сказала она.

Также глава МУС признала, что есть проблемы, несмотря на то, что ордера были выданы, поскольку арестовать никого из руководства России не удалось.

Ордер на арест Путина

В марте 2023 года Международный уголовный суд выдал ордер на арест российского диктатора Владимира Путина. Также ордер был выдан на имя уполномоченного при президенте России по правам ребенка Марии Львовой-Беловой.

Напомним, что именно Томоко Акане выдала ордер на арест диктатора. В марте 2024 года она возглавила Международный уголовный суд. Она была первым представителем Японии на этой должности.

В России объявили в розыск Томоко Акане за то, что выдала ордер на арест Путина.

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