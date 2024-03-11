Главой Международного уголовного суда стала судья, которая выдала ордер на арест Путина

Главой Международного уголовного суда сегодня, 11 марта, избрали судью Томоко Акане. Ранее она выдала ордер на арест диктатора Владимира Путина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу суда и омбудсмена Украины Дмитрия Лубинца .

"Для меня большая честь быть избранным моими коллегами-судьями на должность председателя Международного уголовного суда. В это непростое для суда время нужно стабильное, основанное на сотрудничестве и единое руководство", - сказала она.

Также судью Росарио Сальваторе Айтала избрали первым вице-президентом, а судью Рейне Алапини-Гансу - вторым вице-президентом.

Как долго она будет главой суда

Отмечается, что президиум состоит из трех человек и избирается на три года, мандат начинает действовать немедленно после избрания. Играет ключевую роль в обеспечении стратегического руководства МУС в целом и координирует свои действия с другими органами, добивается согласия прокурора по вопросам, представляющим взаимный интерес.

Согласно Римскому статуту, регулирующему договор МУС, президиум несет ответственность за надлежащее управление судом, за исключением Офиса прокурора. Лубинец поздравил членов президиума с избранием.

"Пусть преследования со стороны страны-террориста не будут препятствовать справедливости", - добавил он.

Ордер на арест Путина

В марте 2023 года Международный уголовный суд выдал ордер на арест российского диктатора Владимира Путина. Также ордер был издан на имя уполномоченного при президенте России по правам ребенка Марии Львовой-Беловой.

В России решили объявить в розыск судью Международного уголовного суда Томоко Акане. Также в базе розыска МВД России фигурирует и еще один судья МУС - Росарио Сальваторе Айтала. Кроме того, Следственный комитет России возбудил "уголовное дело" в отношении прокурора Международного уголовного суда Карима Ахмад Хана.