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Голова МКС, яка видала ордер на арешт диктатора РФ: Путін не уникне правосуддя

Фото: голова Міжнародного кримінального суду Томоко Акане (icc-cpi.int)
Автор: Наталія Юрченко

Російський диктатор Володимир Путін не уникне правосуддя за злочини, які скоїли російські війська в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Міжнародного кримінального суду Томоко Акане в інтерв'ю Kyodo News.

Суддя Акане, яка видала ордер на арешт російського диктатора, висловлюючись про Путіна, процитувала прислів'я: "Помста неба повільна, але вірна", щоб показати, що він зрештою отримає те, на що заслуговує.

"Поки є докази та потреба, ми повинні видати (ордер на арешт) незалежно від обставин чи політичного походження", - сказала вона.

Також голова МКС визнала, що є проблеми, попри те, що ордери були видані, оскільки заарештувати нікого з керівництва Росії не вдалося.

Ордер на арешт Путіна

У березні 2023 року Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна. Також ордер був виданий на ім'я уповноваженого при президенті Росії з прав дитини Марії Львової-Бєлової.

Нагадаємо, що саме Томоко Акане видала ордер на арешт диктатора. У березні 2024 року вона очолила Міжнародний кримінальний суд. Вона була першим представником Японії на цій посаді.

У Росії оголосили у розшук Томоко Акане за те, що вона видала ордер на арешт Путіна.

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Володимир ПутінМКСРосійська ФедераціяМіжнародний кримінальний судВійна в Україні