Месть за ордер Путину? В РФ объявили в розыск еще одну судью МУС
В России объявили в розыск судью Международного уголовного суда (МУС) Томоко Аканэ. Она является одной из трех судий, выдавших ордер на арест российского диктатора Владимира Путина.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.
"Томоко Аканэ. Японка. Разыскивается по статье УК России", - сказано в карточке базы розыска МВД России. При этом, по какой именно статье разыскивается судья, в карточке не указывается.
Ордер на арест Путина
В марте 2023 года Международный уголовный суд выдал ордер на арест российского диктатора Владимира Путина. Также ордер был выдан на имя уполномоченного при президенте России по правам ребенка Марии Львовой-Беловой.
На данный момент в базе розыска МВД России фигурирует и еще один судья МУС - Росарио Сальваторе Айтала. Кроме того, следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении прокурора Международного уголовного суда Карима Ахмад Хана, судий Международного уголовного суда Томоко Аканэ, Розарио Сальваторе Айталы и Серхио Херардо Угальде Годинеса.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.