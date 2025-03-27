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Глава Минобороны Германии "открыт" к отправке военного контингента в Украину

Фото: Борис Писториус, министр обороны Германии (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Министр обороны Германии Борис Писториус готов поддержать отправку немецких солдат в Украину. Но в этом вопросе есть много нюансов.

Как передает РБК-Украина, заявление Писториуса приводит Politico.

Писториус подчеркнул, что "не может представить себе ситуации", при которой Германия не будет участвовать в переговорах о прекращении огня или завершении войны между Украиной и Россией.

"Но это (вопрос отправки контингента - ред.) нужно решать, когда придет время, и это зависит от многих параметров, таких как: Сколько войск будет включено в рамках прекращения огня? Каким может быть мандат? Кто будет принимать в нем участие? Это не то, что мы должны обсуждать публично на рынке, пока еще неясно, будет ли у нас прекращение огня или нет", - рассказал Писториус. 

Также министр обороны выразил сомнения, что США допустят Европу к мирным переговорам. 

"В Вашингтоне не видно и не слышно никаких сигналов о том, что они готовы пустить нас за стол переговоров. И я боюсь, что так может и остаться", - добавил он. 

В то же время Писториус заявил, что он "с удовольствием" остался бы министром обороны Германии в новом правительстве. 

Отправка контингента

Напомним, возможность отправки военного контингента в Украину лидеры ряда стран обсудили сегодня, 27 марта, во время встречи в Париже. Там присутствовал и президент Владимир Зеленский.

После такого саммита президент Франции Эммануэль Макрон предложил отправить в Украину "силы сдерживания". По мнению Макрона, их нужно разместить не на линии фронта, а в стратегических локациях.

Пока неизвестно, какие именно страны согласятся участвовать в такой инициативе.

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