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Голова Міноборони Німеччини "відкритий" до відправки військового контингенту в Україну

Фото: Борис Пісторіус, міністр оборони Німеччини (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус готовий підтримати відправку німецьких солдатів в Україну. Але в цьому питанні є багато нюансів.

Як передає РБК-Україна, заяву Пісторіуса наводить Politico.

Пісторіус наголосив, що "не може уявити собі ситуації", за якої Німеччина не братиме участі в переговорах щодо припинення вогню або завершення війни між Україною і Росією.

"Але це (питання відправки контингенту - ред.) потрібно вирішувати, коли прийде час, і це залежить від багатьох параметрів, таких як: Скільки військ буде включено в рамках припинення вогню? Яким може бути мандат? Хто братиме в ньому участь? Це не те, що ми маємо обговорювати публічно на ринку, поки ще незрозуміло, чи буде в нас припинення вогню, чи ні", - розповів Пісторіус.

Також міністр оборони висловив сумніви, що США допустять Європу до мирних переговорів.

"У Вашингтоні не видно і не чути жодних сигналів про те, що вони готові пустити нас за стіл переговорів. І я боюся, що так може і залишитися", - додав він.

Водночас Пісторіус заявив, що він "із задоволенням" залишився б міністром оборони Німеччини в новому уряді.

Відправлення контингенту

Нагадаємо, можливість відправки військового контингенту в Україну лідери низки країн обговорили сьогодні, 27 березня, під час зустрічі в Парижі. Там був присутній і президент Володимир Зеленський.

Після такого саміту президент Франції Еммануель Макрон запропонував відправити в Україну "сили стримування". На думку Макрона, їх потрібно розмістити не на лінії фронту, а в стратегічних локаціях.

Поки невідомо, які саме країни погодяться брати участь у такій ініціативі.

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