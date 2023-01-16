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Финляндия ждет решения Германии о передаче Украине танков Leopard, - министр

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Хельсинки, Понедельник 16 января 2023 16:05
Финляндия ждет решения Германии о передаче Украине танков Leopard, - министр Фото: министр обороны Финляндии Микко Савола (valtioneuvosto fi)
Автор: Наталья Юрченко

Позиция Финляндии по передаче Украине танков Leopard зависит от решения Германии как страны-производителя.

Соответствующее заявление сделал министр обороны Финляндии Микко Савола, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Welt.

Министр отметил, что Финляндия готова предоставить танки украинским войскам. Однако страна ожидает согласия Германии относительно поставок.

Также глава Минобороны добавил, что вопрос поставок танков Leopard будет обсуждаться на встрече партнеров по обороне Украины в формате "Рамштайн", которая пройдет 20 января.

Напомним, ранее Финляндия заявила о готовности предоставить Украине немецкие танки Leopard, которые имеет на своем вооружении.

Кроме того, Польша тоже заявила, что направит ВСУ танки при условии, что будет создана коалиция для большей поддержки.

Сегодня премьер Польши подчеркнул, что его страна ожидает решения от Германии о передаче танков.

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