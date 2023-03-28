Оккупанты потеряли более 200 солдат в районе Бахмута за сутки, - Череватый

За сутки украинские военные ликвидировали или ранили 203 российских солдат в районе Бахмута, за который продолжаются постоянные бои.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера Восточной группировки войск ВСУ Сергея Череватого в эфире телемарафона.

"Только в районе населенного пункта Бахмут за сутки произошло 14 боевых столкновений с врагом. Убиты за сутки 86 оккупантов, 117 получили ранения. Также уничтожена вражеская самоходная установка "Гвоздика" и станция радиоэлектронной борьбы "Стриж", - рассказал Череватый.

Он также добавил, что на Бахмутском направлении враг за сутки нанес 194 удара. Сам город враги обстреляли более 70 раз.