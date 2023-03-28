Оккупанты потеряли более 200 солдат в районе Бахмута за сутки, - Череватый
За сутки украинские военные ликвидировали или ранили 203 российских солдат в районе Бахмута, за который продолжаются постоянные бои.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера Восточной группировки войск ВСУ Сергея Череватого в эфире телемарафона.
"Только в районе населенного пункта Бахмут за сутки произошло 14 боевых столкновений с врагом. Убиты за сутки 86 оккупантов, 117 получили ранения. Также уничтожена вражеская самоходная установка "Гвоздика" и станция радиоэлектронной борьбы "Стриж", - рассказал Череватый.
Он также добавил, что на Бахмутском направлении враг за сутки нанес 194 удара. Сам город враги обстреляли более 70 раз.
Напомним, ранее стало известно, что россияне усиливают подразделения ЧВК "Вагнера" под Бахмутом десантниками и регулярной армией.
Также мы писали, что, по словам Череватого, в Бахмуте уменьшилось количество боевых столкновений.
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