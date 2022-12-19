RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Глава Минобороны Болгарии приехал с визитом в Украину

Фото: министр обороны Украины Алексей Резников и министр обороны Болгарии Димитр Стоянов (twitter.com/oleksiireznikov)
Автор: Иван Носальский

Сегодня, 19 декабря, в Украину с официальным визитом прибыл министр обороны Болгарии Димитр Стоянов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Минобороны Украины Алексея Резникова в Twitter.

"Для меня честь приветствовать министра обороны Болгарии Димитра Стоянова в Украине. Благодарен за решение Болгарии оказать помощь в обеспечении безопасности Украины. С нетерпением ждем дальнейшего развития украинско-болгарского оборонного сотрудничества", - написал Резников.

Напомним, ранее стало известно, что парламент Болгарии одобрил соглашение с Украиной о поставках вооружения, военной техники и боеприпасов.

Также мы писали, что Болгария для поставок военной помощи Украине планирует задействовать около десятка самолетов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
БолгарияВоенная помощьАлексей РезниковМинистерство обороны Украины