Глава КГВА Ткаченко отреагировал на слухи о его отставке

В сети появилась информация о вероятной отставке начальника Киевской городской военной администрации Тимура Ткаченко. В КГВА уже прокомментировали эти слухи, а сам чиновник выступил с публичным заявлением.
Информацию о том, что Тимур Ткаченко написал заявление об увольнении с должности главы КГВА, обнародовало издание Новини.LIVE со ссылкой на собственные источники. Журналисты также утверждали, что сейчас Ткаченко "уже ищут кандидата на замену".
РБК-Украина обратилось за комментарием в пресс-службу Киевской городской военной администрации, чтобы проверить информацию о кадровом решении.
"Относительно информации о заявлении начальника КГВА, которая распространяется в сети. Просим не распространять неподтвержденную информацию и ориентироваться исключительно на официальные источники", - ответили в пресс-службе ведомства.
Впоследствии на слухи о своем увольнении отреагировал и сам начальник КГВА. В своем Telegram-канале Тимур Ткаченко назвал сообщения об отставке "заказными материалами".
Он отметил, что сейчас все должностные лица КГГА всех уровней должны сосредоточиться на подготовке к сложному отопительному сезону. Глава КГВА также раскритиковал распределение бюджетных средств столицы на неприоритетные во время войны направления.
Напомним, президент Украины назначил Тимура Ткаченко начальником КГВА 31 декабря 2024 года. На этой должности он сменил Сергея Попко.
До этого назначения Ткаченко работал заместителем министра развития общин и территорий, а также заместителем министра по вопросам стратегических отраслей промышленности.
За время руководства КГВА чиновник сосредоточился на ряде оборонных и социальных инициатив.
Публичное заявление Ткаченко с критикой столичных тендеров и упоминанием мэра Киева Виталия Кличко в очередной раз подсветило длительное противостояние между местной властью столицы.
Конфликт между КГВА и КГГА продолжается уже не первый месяц. Напряжение усиливается и из-за кадровых дискуссий вокруг руководства города.