Глава КГВА Ткаченко отреагировал на слухи о его отставке

С чего все началось

Информацию о том, что Тимур Ткаченко написал заявление об увольнении с должности главы КГВА, обнародовало издание Новини.LIVE со ссылкой на собственные источники. Журналисты также утверждали, что сейчас Ткаченко "уже ищут кандидата на замену".

Реакция КГВА

РБК-Украина обратилось за комментарием в пресс-службу Киевской городской военной администрации, чтобы проверить информацию о кадровом решении.

"Относительно информации о заявлении начальника КГВА, которая распространяется в сети. Просим не распространять неподтвержденную информацию и ориентироваться исключительно на официальные источники", - ответили в пресс-службе ведомства.

Что сказал сам Ткаченко

Впоследствии на слухи о своем увольнении отреагировал и сам начальник КГВА. В своем Telegram-канале Тимур Ткаченко назвал сообщения об отставке "заказными материалами".

Он отметил, что сейчас все должностные лица КГГА всех уровней должны сосредоточиться на подготовке к сложному отопительному сезону. Глава КГВА также раскритиковал распределение бюджетных средств столицы на неприоритетные во время войны направления.

Кто такой Тимур Ткаченко

Напомним, президент Украины назначил Тимура Ткаченко начальником КГВА 31 декабря 2024 года. На этой должности он сменил Сергея Попко.

До этого назначения Ткаченко работал заместителем министра развития общин и территорий, а также заместителем министра по вопросам стратегических отраслей промышленности.

За время руководства КГВА чиновник сосредоточился на ряде оборонных и социальных инициатив.