Зеленский отреагировал на скандал по ограничению полномочий КГВА

Президент Владимир Зеленский прокомментировал конфликт между мэрией Киева и городской военной администрацией. Глава государства отметил, что не имеет полномочий управлять столицей,

Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента во время встречи с журналистами в Киеве.

"Это не мои полномочия заниматься управлением Киева. Пусть за управление отвечает тот, кто управляет. Мне известно не все в деталях, но все, что нарушено с точки зрения законодательства, на все это будет соответствующая юридическая реакция", - сказал глава государства.

Он отметил, что "знает", что мэр столицы Виталий Кличко со своим окружением "сделали шаги по ограничению каких-то полномочий военной администрации".

"У меня нет времени, если честно, заниматься ограничениями и нет полномочий заниматься соответствующими ограничениями в ответ. Я занимаюсь другими вещами", - констатировал президент.

Скандал мог ветвями власти Киева из-за "земельного дела"

Ранее сегодня мэр столицы Виталий Кличко в своем Telegram заявил, что на созванном им 9 апреля внеочередном заседании Киевского городского совета состоялось голосование депутатов относительно возможного досрочного прекращения полномочий секретаря Киевсовета Владимиром Бондаренко.

"Мы должны признавать и исправлять ошибки. Семь чиновников уволены из-за "земельного дела". Очищение городской власти будет продолжаться", - отметил Кличко.

По его словам, хотя у Бондаренко "статус свидетеля в этом деле, история, мягко говоря, неприятная".

"Депутаты тайным голосованием (по регламенту) не поддержали отставку секретаря. Вместе с тем, я считаю, что он должен уйти с должности. О чем Бондаренко и написал заявление. До этого я отстранил его от подготовки и ведения заседаний. И делаю это сам - как городской голова", - проинформировал Кличко.

По его убеждению, "как бы ни пытались некоторые силы разбалансировать систему управления в городе", Киевсовет должен "сделать выводы и работать".

В свою очередь руководитель Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко в своей публикации в соцсети сделал заявление о саботировании открытия на Крещатике наземного перехода, заявляя, что это происходит "по прямому указанию мэра Кличко".

"Коммунальщикам поставили задачу не допустить его обустройства. Решение блокируют директор Департамента транспортной инфраструктуры Руслан Кандибор и его заместитель Валентин Кульбако. Они делают это, чтобы навредить мне лично. Но страдают все, кто ежедневно пользуется Крещатиком. Это не в интересах киевлян и гостей столицы", - заявил он.

Я отстаиваю позицию, что мы должны ускорить оборудование наземного перехода, и это предложение поддержала полиция. Жду ответственной позиции городских служб", - говорилось в заявлении главы КГВА.