Зеленский уволил главу Киевской ГВА Сергея Попко: кто его заменил
Президент Украины Владимир Зеленский 31 декабря подписал указы об увольнении главы Киевской городской военной администрации Сергея Попко. Следующим указом президент назначил на эту должность Тимура Ткаченко.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Офиса президента.
"В соответствии со статьей 4 Закона Украины "О правовом режиме военного положения" уволить генерал-полковника Попко Сергея Николаевича с должности начальника Киевской городской военной администрации", - сказано в указе №897.
Напомним, 21 октября 2022 года Зеленский назначил Попко начальником Киевской городской военной администрации. Он имеет звание генерал-полковника, а в 2016-2019 годах он был командующим Сухопутных войск Украины.
В то же время, указом №898 Зеленский назначил нового главу Киевской городской военной администрации. Им стал Тимур Ткаченко.
"В соответствии со статьей 4 Закона Украины "О правовом режиме военного положения" назначить Ткаченко Тимура Фируддиновича начальником Киевской городской военной администрации", - сказано в указе.
Ткаченко с сентября этого года был заместителем министра развития общин и территорий Алексея Кулебы, а до того, с 2023 - заместителем министра по вопросам стратегических отраслей промышленности. А с 2021 года он возглавлял департамент благоустройства КГГА.
Фото: Тимур Ткаченко (mspu.gov.ua)
Напомним, вчера президент Украины Владимир Зеленский подписал указы об увольнении глав Киевской и Полтавской областных военных администраций - Руслана Кравченко и Филиппа Пронина.
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