Разведка США считает, что Путин не хочет реального мира с Украиной, - NBC News

Американская разведка не наблюдает готовности российского диктатора Владимира Путина к установлению реального мира с Украиной. Вероятно, глава Кремля хочет контролировать всю Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NBC News .

"У нас нет никаких разведданных о том, что Путин сейчас заинтересован в реальном мирном соглашении", - заявил изданию источник в Конгрессе.

По словам шести неназванных чиновников, российский диктатор все еще считает, что он "сможет переждать" Украину и Европу, чтобы в конечном итоге установить контроль над всей украинской территорией.

Они уточнили, что, по их мнению, Путин может согласиться на прекращение огня и более широкое мирное соглашение, поскольку это даст его армии время на перезагрузку и восстановление.

По их словам, американские и западные чиновники скептически относятся к возможности того, что Путин в конечном итоге пойдет на компромисс и согласится на реальное, долгосрочное мирное соглашение. Но существует мнение, что глава Кремля может согласиться на переговоры, чтобы увидеть, какие уступки он "может получить".

Также собеседники издания утверждают, что Путину "понравились" заявления американских чиновников о том, что членство Украины в НАТО по итогам мирных переговоров "нереалистично".

"Он думает, что побеждает", - рассказал NBC News неназванный представитель западной разведки.