"Год удручающих неудач". Столтенберг указал на две главные ошибки Путина
Для президента России Владимира Путина 2022 год был годом удручающих неудач. Он совершил две большие стратегические ошибки, когда начал полномасштабное вторжение в Украину.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на колонку генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, опубликованную в Financial Times.
"Путин недооценил Украину. Он думал, что сможет взять Киев и "обезглавить" правительство в течение нескольких дней. Спустя десять месяцев украинский народ, вооруженные силы и руководство продолжают защищать свою родину с умением, мужеством и решимостью, которые вдохновляют мир", - назвал он первую ошибку российского диктатора.
Он также привел цифры, которые красноречивее другого говорят о промахе Путина: десятки тысяч российских военнослужащих были ранены или убиты; около 1 млн человек покинули Россию с начала года, многие из них, чтобы избежать призыва на войну, в которую они не верят; эта война по выбору сделала Россию беднее и изолированнее, чем за последние десятилетия.
По мнению Столтенберга, другая ошибка Путина заключалась в том, что он недооценил единство НАТО.
"Он думал, что сможет разделить нас и удержать от поддержки Украины. Хотя НАТО не является стороной в этом конфликте, союзники более едины, чем когда-либо, в предоставлении беспрецедентной военной помощи для поддержки права Украины на самооборону, закрепленного в уставе ООН, и помочь ей оставаться свободной и демократической страной", - констатировал генсек НАТО.
Ранее Столтенберг заявил, что Россия надеется заморозить войну против Украины и не ищет мира. Страна-агрессор хочет выиграть время, чтобы перегруппироваться и подготовиться к новому наступлению.
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