Глава Госпогранслужбы встретился с военными подразделения Касьянова на фоне скандала

Об этом в комментарии РБК-Украина заявил спикер ГПСУ Андрей Демченко.

Он отметил, что встреча прошла для того, чтобы военнослужащие получили объективную информацию и не велись на спекуляции и манипуляции. В ней участвовали 35 военных, еще 15 присоединились позже и тоже ознакомились с разъяснениями.

Демченко отметил, что Дейнеко назвал причины расформирования подразделения и ответил, куда направят солдат для усиления эффективности выполнения задач.

Глава ГПСУ уточнил, что военных из подразделения Касьянова хотят перевести в другие подразделения разведывательно-ударных беспилотных комплексов по их специальностям.

Дейнеко подчеркнул, что приоритетом остаются люди, и опроверг спекуляции об украинских штурмовиках на Добропольском направлении.

Солдаты отметили, что давления на них не оказывалось, и у них была возможность задать все интересующие вопросы.

Также Демченко прокомментировал заявление Касьянова об "эффективной атаке на Москву" 14 марта. По его словам, от военного управления не было речи об эффективности таких действий.