ua en ru
Пн, 06 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Выборы в Молдове Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Происшествия

Глава Госпогранслужбы встретился с военными подразделения Касьянова на фоне скандала

Киев, Понедельник 06 октября 2025 19:28
UA EN RU
Глава Госпогранслужбы встретился с военными подразделения Касьянова на фоне скандала Фото: Сергей Дейнеко, глава ГПСУ (dpsu.gov.ua)
Автор: Иван Носальский

Глава Госпогранслужбы Сергей Дейнеко провел встречу с солдатами подразделения Юрия Касьянова, которое решили расформировать.

Об этом в комментарии РБК-Украина заявил спикер ГПСУ Андрей Демченко.

Он отметил, что встреча прошла для того, чтобы военнослужащие получили объективную информацию и не велись на спекуляции и манипуляции. В ней участвовали 35 военных, еще 15 присоединились позже и тоже ознакомились с разъяснениями.

Демченко отметил, что Дейнеко назвал причины расформирования подразделения и ответил, куда направят солдат для усиления эффективности выполнения задач.

Глава ГПСУ уточнил, что военных из подразделения Касьянова хотят перевести в другие подразделения разведывательно-ударных беспилотных комплексов по их специальностям.

Дейнеко подчеркнул, что приоритетом остаются люди, и опроверг спекуляции об украинских штурмовиках на Добропольском направлении.

Солдаты отметили, что давления на них не оказывалось, и у них была возможность задать все интересующие вопросы.

Также Демченко прокомментировал заявление Касьянова об "эффективной атаке на Москву" 14 марта. По его словам, от военного управления не было речи об эффективности таких действий.

Скандал с подразделениям Касьянова

Напомним, ранее военный и специалист по аэроразведке Юрий Касьянов заявил, что его подразделения расформировывают.

Касьянов связал это со своими заявлениями "о проблемах, о монополизации рынка компанией Fire Point".

Военный считает, что к расформированию подразделения якобы приложил руку руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.

Детальнее о скандале - в материале РБК-Украина.

Читайте РБК-Украина в Google News
Касьянов ДПСУ Война в Украине
Новости
"Фламинго" уже бьют по России? Зеленский намекнул на удары украинскими ракетами
"Фламинго" уже бьют по России? Зеленский намекнул на удары украинскими ракетами
Аналитика
Новая угроза? Смогут ли противники Украины победить на выборах в Чехии
Дмитрий Левицкийкорреспондент РБК-Украина Новая угроза? Смогут ли противники Украины победить на выборах в Чехии