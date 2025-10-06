Глава Госпогранслужбы встретился с военными подразделения Касьянова на фоне скандала
Глава Госпогранслужбы Сергей Дейнеко провел встречу с солдатами подразделения Юрия Касьянова, которое решили расформировать.
Об этом в комментарии РБК-Украина заявил спикер ГПСУ Андрей Демченко.
Он отметил, что встреча прошла для того, чтобы военнослужащие получили объективную информацию и не велись на спекуляции и манипуляции. В ней участвовали 35 военных, еще 15 присоединились позже и тоже ознакомились с разъяснениями.
Демченко отметил, что Дейнеко назвал причины расформирования подразделения и ответил, куда направят солдат для усиления эффективности выполнения задач.
Глава ГПСУ уточнил, что военных из подразделения Касьянова хотят перевести в другие подразделения разведывательно-ударных беспилотных комплексов по их специальностям.
Дейнеко подчеркнул, что приоритетом остаются люди, и опроверг спекуляции об украинских штурмовиках на Добропольском направлении.
Солдаты отметили, что давления на них не оказывалось, и у них была возможность задать все интересующие вопросы.
Также Демченко прокомментировал заявление Касьянова об "эффективной атаке на Москву" 14 марта. По его словам, от военного управления не было речи об эффективности таких действий.
Скандал с подразделениям Касьянова
Напомним, ранее военный и специалист по аэроразведке Юрий Касьянов заявил, что его подразделения расформировывают.
Касьянов связал это со своими заявлениями "о проблемах, о монополизации рынка компанией Fire Point".
Военный считает, что к расформированию подразделения якобы приложил руку руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.
Детальнее о скандале - в материале РБК-Украина.