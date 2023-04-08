Зеленский о вступлении Украины в НАТО: Только вместе с нами Альянс будет гарантировать настоящую защиту Европе

В Литве на этой неделе Сеймас признал необходимость в текущем году, а именно на саммите в Вильнюсе, пригласить Украину стать членом НАТО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение президента Владимира Зеленского.

Глава государства поблагодарил литовский народ и политиков "за понимание актуальной ситуации в Европе". "Только вместе с Украиной Альянс может гарантировать настоящую защиту Европе от любого посягательства на жизнь народов - на существующие границы и международный порядок, основанный на правилах. А вот без Украины сложно представить нужную для этого прочность", - отметил Зеленский. По словам президента, решение литовского Сеймаса будет продолжено в ближайшие недели и месяцы. Работа в этом направлении уже идет.