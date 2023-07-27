Глава Африканского Союза призвал к "мирному сосуществованию" Украины и РФ

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Ассумани на саммите Россия-Африка, которое цитирует Reuters .

Глава Африканского Союза заявил, что "мир" между сторонами якобы спасет жизнь тех, кто зависит от поставок продовольствия из этих двух стран.

При этом он не отметил, каким именно должен быть "мир" между странами, в то время как Россия оккупирует часть территорий Украины.

Выход РФ из "зернового соглашения"

17 июля Россия объявила о своем выходе из "зернового соглашения" из-за якобы невыполнения его требований. После этого оккупанты начали активно обстреливать Одессу и область, атакуя порт и портовую инфраструктуру.

Президент Украины Владимир Зеленский предложил Турции и ООН продолжить "зерновую инициативу" в трехстороннем формате.

Саммит Россия-Африка

27-28 июля проходит саммит Россия-Африка. При этом на нем представлены только 17 стран из 55 стран, ведь другие не послали своих лидеров на саммит.

На мероприятии российский диктатор Владимир Путин решил подкупить Африку, пообещав некоторым странам отправить бесплатно зерно.

Отношения Украины и Африки

Отметим, что в большинстве своем страны Африки не заняли определенную позицию относительно войны России против Украины.

16 июня президенты ЮАР, Замбии, Сенегала, премьер Египта и другие чиновники стран Африки посетили Киев и встретились с главой государства Владимиром Зеленским.

Также лидер Южной Африки представил "мирный план" для Украины, который состоит из 10 пунктов и включает призывы к деэскалации боевых действий и немедленному началу переговоров, освобождению военнопленных и возвращению детей и гуманитарной поддержке.

После Украины лидеры африканских стран отправились в Россию, где встретились с Путиным.

После визитов президент ЮАР Сирил Рамафоса заявил, что "мирные" предложения делегации якобы будут рассмотрены обеими сторонами.

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