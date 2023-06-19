Есть основания для оптимизма: президент ЮАР об итогах переговоров с Зеленским и Путиным

Президент ЮАР Сирил Рамафоса, возглавлявший делегацию лидеров стран Африки, подвел итоги своих недавних визитов в Украину и Россию. Он считает, что "мирные" предложения делегации будут рассмотрены обеими сторонами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу президента ЮАР .

Кроме Рамафосы, в состав миссии вошли президенты Сенегала, Коморских островов, Замбии и Южной Африки, а также премьер-министр Египта и посланники Республики Конго и Уганды.

"Мы представили предложение из десяти пунктов, которое, по нашему мнению, как африканских лидеров, может способствовать различным усилиям, которые прилагают разные стороны для прекращения войны", - говорится в сообщении.

Какие предложения были выдвинуты

В предложение, выдвинутое в рамках Африканской "мирной" инициативы, включены призывы к деэскалации боевых действий и безотлагательному началу переговоров, за освобождение военнопленных и возвращение детей, большая гуманитарная поддержка.

Представители делегаций заявили, что подтвердили, что суверенитет стран следует уважать в соответствии с принципами Устава Организации Объединенных Наций, а также подчеркнули настоятельную необходимость обеспечения безопасности обеих стран.

"Одним из ключевых достижений Мирной "миссии" стал положительный прием, полученный нами с обеих сторон, который мы признали обнадеживающим и который дает основания для оптимизма относительно того, что предложения будут рассмотрены", - заявили на странице президента ЮАР.

В чем заключается интерес стран Африки

Делегация обратила внимание президентов Украины и России на то, что Африка также материально заинтересована в урегулировании войны.

"И Россия, и Украина являются крупными поставщиками зерна и производителями удобрений, предназначенных для африканских рынков. По данным Африканского банка развития, война вызвала нехватку около 30 миллионов тонн зерна на африканском континенте, а также резкое повышение его стоимости. В результате этой войны африканские страны страдают от роста цен на продукты питания и энергию", - сообщили в ЮАР.

Отмечается, что сбои в цепочке поставок привели к нехватке сельскохозяйственных ресурсов, таких как удобрения, что угрожает продовольственной безопасности ряда африканских стран.

Какие итоги визитов делегаций в Украину и РФ

Президент ЮАР отметил, что эта инициатива имеет историческое значение, поскольку африканские лидеры впервые отправляются с "миротворческой" миссией за пределы континента.

"Хотя в состав делегации входили страны, которые занимали разные позиции по различным резолюциям ООН по войне в Украине, все представленные страны заняли неприсоединившуюся позицию по этому вопросу. Это добавило авторитета "миссии" и породило доверие с обеих сторон", - говорится в заявлении.

Рамафоса сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский и российский диктатор Владимир Путин договорились о дальнейших переговорах после этого первого визита. Взаимодействие с обеими сторонами и представителями стран Африки будет продолжаться.

"Мирный план" делегации стран Африки

Президент ЮАР Сирил Рамафоса раскрыл детали по африканскому мирному соглашению для прекращения войны России против Украины. "Мирный план" состоит из 10 основных "составляющих".

Более подробно об отношениях Украины со странами Африки можете узнать в материале РБК-Украина.