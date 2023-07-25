Дипломатическое фиаско. Две трети лидеров Африки отказались ехать на саммит в Путин
Главы большинства африканских стран решили бойкотировать саммит Россия-Африка. 38 из 55 стран Африки не направили своих лидеров на саммит.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Moscow Times.
Саммит Россия-Африка, целью которого была демонстрация новых дипломатических связей РФ, пройдет в условиях бойкота. Известно, что 38 из 55 стран Африки не послали своих лидеров на саммит, который состоится 27-28 июля.
По словам помощника российского диктатора Путина Юрия Ушакова, на уровне глав государств будут представлены только 17 стран. Еще 10 африканских государств отправили в РФ премьер-министров, а около половины участников саммита прислали делегации уровнем ниже.
"Мы не будем в претензии потому, что, во-первых, у них могут быть какие-то другие заранее запланированные мероприятия, предусматривающие участие глав государств. А во-вторых, кто смог, тот и смог", – заявил посол по особым поручениям МИД РФ Олег Озеров.
Как рассказал Ушаков, несмотря на все нюансы Путин планирует лично встретиться с каждым из лидеров африканских государств.
Диктатор проведет переговоры с президентами:
- Египта,
- Мозамбик,
- Бурунди,
- Зимбабве,
- Уганды,
- Эритреи,
- Центрально-Африканская Республика,
- Ливии,
- Камеруна,
- Сенегала,
- ЮАР,
- Буркина-Фасо,
- Гвинеи-Бисау,
- Мали,
- Конго.
В Кремле заявили, что на саммите Путин выступит с большой речью и расскажет о формировании "нового миропорядка" на основе "многополярности и равенства" всех государств.
Ордер на арест Путина
В марте этого года Международный уголовный суд выдал ордер на арест российского диктатора Владимира Путина. Также ордер был выдан на имя уполномоченного при президенте России по правам ребенка Марии Алексеевны Львово-Беловой.
По решению суда, Путина обязаны арестовать в 123 странах мира, ратифицировавших Римский устав или признавших юрисдикцию МКС.
Генпрокурор Украины Андрей Костин заявлял, что ордер Гааги разрешает арестовать Путина за пределами РФ и передать в суд.
Саммит БРИКС
В конце августа в Южной Африке состоится саммит стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка). Однако визит Путина до сих пор оставался под вопросом из-за выданного Международным уголовным судом ордена на его арест.
Согласно законодательству, Южно-Африканская Республика должна арестовать Путина в случае приезда. ЮАР пыталась обеспечить иммунитет диктатору.
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