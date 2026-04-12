Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Голосование в Венгрии закончилось: на выборах историческая явка

20:45 12.04.2026 Вс
2 мин
Орбан или Мадьяр: кто согласно опросу побеждает?
aimg Эдуард Ткач
Фото: Виктор Орбан (Getty Imaegs)

К вечеру воскресенья, 12 апреля, в Венгрии закрылись участки для голосования на парламентских выборах. В этот день был зафиксирован исторический рекорд по явке венгров, отдавших свой голос.

Как пишет издание, голосование завершилось в 19:00 на 10 047 избирательных участках, которые расположены в 3154 населенных пунктах по всей стране и в 23 районах Будапешта.

При этом люди, которые желают проголосовать и продолжали стоять в очереди - все еще могут отдать свой голос.

Тем временем в Национальной избирательной комиссии опубликовали данные, согласно которым, явка по состоянию на 18:30 поставила 77,80%. Это значит, что на выборах проголосовали 5,856 млн человек.

Telex отмечает, что абсолютный рекорд 2002 года был победил всего за два часа до закрытия избирательных участков. Так, к 17:00 проголосовали уже более 74% избирателей (5,5 млн человек).

Ранее в 2022 году, явка на выборы к 18:30 составила 67,8% избирателей.

Кто может победить

На этих выборах основными конкурентами за места в парламенте являются оппозиционная партия "Тиса" Петера Мадьяра и правящая партия действующего премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

Согласно опросу 21 Research Center, который был проведен с 8 по 11 апреля, партия партия "Тиса" Мадьяра может победить "Фидес" Орбана.

Результаты показали, что "Тиса" может получить 55% голосов, что будет равняться 132 мандатам в парламенте. Это всего на 1 мандат меньше, чем нужно для конституционного большинства. Партии Орбану согласно опросу, достанется лишь 38%, что равняется 61 мандату.

Фото: опрос 21 Research Center (telex.hu)

Оправдаются ли результаты опроса, станет известно совсем скоро. Первые результаты с избирательных участков начнут появляться примерно в 21:00 или в 22:00 по Киеву.

Поддержка может не помочь, Орбан рискует проиграть

Напомним, накануне выборов в СМИ появилась информация, что РФ развернула масштабную кампанию по дезинформации, чтобы поддерживать премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и дискредитировать оппозицию.

Параллельно в росСМИ были публикации о том, что в Кремле допускают поражение партии "Фидес". На этот случай Москва даже готовит почву, чтобы обвинить в провале саму венгерскую команду.

Стоит отметить, что помочь Орбану пыталась не только Россия, но и США. На днях в Венгрию с официальным визитом прибыл вице-президент США Джей Ди Вэнс, а чуть позже президент США Дональд Трамп пообещал Будапешту экономическое процветание, если страной продолжит руководить Орбан.

