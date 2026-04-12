Голосование в Венгрии закончилось: на выборах историческая явка

Как пишет издание, голосование завершилось в 19:00 на 10 047 избирательных участках, которые расположены в 3154 населенных пунктах по всей стране и в 23 районах Будапешта.

При этом люди, которые желают проголосовать и продолжали стоять в очереди - все еще могут отдать свой голос.

Тем временем в Национальной избирательной комиссии опубликовали данные, согласно которым, явка по состоянию на 18:30 поставила 77,80%. Это значит, что на выборах проголосовали 5,856 млн человек.

Telex отмечает, что абсолютный рекорд 2002 года был победил всего за два часа до закрытия избирательных участков. Так, к 17:00 проголосовали уже более 74% избирателей (5,5 млн человек).

Ранее в 2022 году, явка на выборы к 18:30 составила 67,8% избирателей.

Кто может победить

На этих выборах основными конкурентами за места в парламенте являются оппозиционная партия "Тиса" Петера Мадьяра и правящая партия действующего премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

Согласно опросу 21 Research Center, который был проведен с 8 по 11 апреля, партия партия "Тиса" Мадьяра может победить "Фидес" Орбана.

Результаты показали, что "Тиса" может получить 55% голосов, что будет равняться 132 мандатам в парламенте. Это всего на 1 мандат меньше, чем нужно для конституционного большинства. Партии Орбану согласно опросу, достанется лишь 38%, что равняется 61 мандату.

Фото: опрос 21 Research Center (telex.hu)

Оправдаются ли результаты опроса, станет известно совсем скоро. Первые результаты с избирательных участков начнут появляться примерно в 21:00 или в 22:00 по Киеву.