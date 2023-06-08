Голосовали за признание "Л/ДНР". Еще семь депутатов Госдумы РФ получили 15 лет тюрьмы

В феврале 2022 года семь депутатов Госдумы РФ поддержали постановление об обращении к президенту РФ с просьбой признать "независимость" временно оккупированных районов Донецкой и Луганской областей.

А уже через несколько дней депутаты проголосовали за ратификацию "договора о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи" между страной-агрессором и террористическими организациями "Л/ДНР".

В дальнейшем Москва использовала эти решения как формальный повод для начала полномасштабного вторжения на территорию нашего государства.

На основании собранных доказательств суд признал российских депутатов виновными по ч. 3 ст. 110 Уголовного кодекса Украины (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) и назначил им 15 лет лишения свободы.

Поскольку осужденные сейчас находятся на территории РФ, то начало срока отбывания наказания определено со дня их фактического задержания.

Список осужденных депутатов госдумы России:

Сардана Авксентьева, 02.07.1970 г.р.;

Андрей Алехин, 09.02.1959 г.р.;

Петр Аммосов, 29.09.1966 г.р.;

Игорь Ананских, 06.09.1966 г.р.;

Василий Власов, 27.06.1995 г.р.;

Валерий Гартунг, 12.11.1960 г.р.;

Андрей Горохов, 13.01.1960 г. р.

Ранее мы писали, что в Украине по материалам Службы безопасности к 15 годам тюрьмы приговорен депутат Госдумы РФ Антон Ткачёв, который голосовал за признание так называемых "Л / ДНР". К тому же пожизненное заключение грозит еще 59 депутатам российской Госдумы, голосовавшим за признание так называемых ЛДНР.

Ранее суд признал виновными 20 депутатов Государственной думы России в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и назначил им наказание в виде лишения свободы на 15 лет.

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