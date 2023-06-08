RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Голосовали за признание "Л/ДНР". Еще семь депутатов Госдумы РФ получили 15 лет тюрьмы

Фото: СБУ доказала причастность еще 7 депутатов Госдумы РФ (facebook.com.ssu.mariupol)
Автор: Карина Левицкая

Служба безопасности собрала доказательную базу на еще 7 депутатов российской Госдумы, которые причастны к началу полномасштабной войны против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал СБУ.

В феврале 2022 года семь депутатов Госдумы РФ поддержали постановление об обращении к президенту РФ с просьбой признать "независимость" временно оккупированных районов Донецкой и Луганской областей.

А уже через несколько дней депутаты проголосовали за ратификацию "договора о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи" между страной-агрессором и террористическими организациями "Л/ДНР".

В дальнейшем Москва использовала эти решения как формальный повод для начала полномасштабного вторжения на территорию нашего государства.

На основании собранных доказательств суд признал российских депутатов виновными по ч. 3 ст. 110 Уголовного кодекса Украины (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) и назначил им 15 лет лишения свободы.

Поскольку осужденные сейчас находятся на территории РФ, то начало срока отбывания наказания определено со дня их фактического задержания.

Список осужденных депутатов госдумы России:

  • Сардана Авксентьева, 02.07.1970 г.р.;
  • Андрей Алехин, 09.02.1959 г.р.;
  • Петр Аммосов, 29.09.1966 г.р.;
  • Игорь Ананских, 06.09.1966 г.р.;
  • Василий Власов, 27.06.1995 г.р.;
  • Валерий Гартунг, 12.11.1960 г.р.;
  • Андрей Горохов, 13.01.1960 г. р.

Ранее мы писали, что в Украине по материалам Службы безопасности к 15 годам тюрьмы приговорен депутат Госдумы РФ Антон Ткачёв, который голосовал за признание так называемых "Л / ДНР". К тому же пожизненное заключение грозит еще 59 депутатам российской Госдумы, голосовавшим за признание так называемых ЛДНР.

Ранее суд признал виновными 20 депутатов Государственной думы России в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и назначил им наказание в виде лишения свободы на 15 лет.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против УкраиныДНР