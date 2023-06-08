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Голосували за визнання "Л/ДНР". Ще сім депутатів Держдуми РФ отримали 15 років тюрми

Фото: СБУ довела причетність ще 7 депутатів Держдуми РФ (facebook.com.ssu.mariupol)
Автор: Каріна Левицька

Служба безпеки зібрала доказову базу на ще 7 депутатів російської Держдуми, які причетні до початку повномасштабної війни проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал СБУ.

В лютому 2022 року сім депутатів Держдуми РФ підтримали постанову про звернення до президента РФ з проханням визнати "незалежність" тимчасово окупованих районів Донецької та Луганської областей.

А вже через декілька днів депутати проголосували за ратифікацію "договору про дружбу, співробітництво та взаємодопомогу" між країною-агресором і терористичними організаціями "Л/ДНР".

Надалі Москва використала ці рішення як формальний привід для початку повномасштабного вторгнення на територію нашої держави.

На підставі зібраних доказів суд визнав російських депутатів винними за ч. 3 ст. 110 Кримінального кодексу України (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) і призначив їм 15 років позбавлення волі.

Оскільки засуджені наразі перебувають на території РФ, то початок строку відбування покарання визначено з дня їх фактичного затримання.

Список засуджених депутатів держдуми Росії:

  • Сардана Авксєнтьєва, 02.07.1970 р.н.;
  • Андрій Альохін, 09.02.1959 р.н.;
  • Петро Аммосов, 29.09.1966 р.н.;
  • Ігор Ананських, 06.09.1966 р.н.;
  • Василь Власов, 27.06.1995 р.н;
  • Валерій Гартунг, 12.11.1960 р.н;
  • Андрій Горохов, 13.01.1960 р. н.

Раніше ми писали, що в Україні за матеріалами Служби безпеки до 15 років тюрми засуджено депутата Держдуми РФ Антона Ткачова, який голосував за визнання так званих "Л/ДНР". До того ж довічне ув’язнення загрожує ще 59 депутатам російської Держдуми, які голосували за визнання так званих "ЛДНР".

Як повідомлялося, раніше суд визнав винними 20 депутатів Державної думи Росії у зазіханні на територіальну цілісність та недоторканність України та призначив їм покарання у вигляді позбавлення волі на 15 років.

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Війна Росії проти УкраїниДНР