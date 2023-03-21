Ратифицировали помощь "Л/ДНР": в Украине вынесли приговоры 20 депутатам Госдумы РФ

Суд признал виновными 20 депутатов Государственной думы России в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и назначил им наказание в виде лишения свободы на 15 лет.

"15 февраля прошлого года чиновники поддержали постановление об обращении к президенту РФ с просьбой признать "независимость" временно оккупированных районов Донецкой и Луганской областей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что уже 22 февраля 2022 г. они проголосовали за ратификацию так называемого "Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи" между РФ и террористическими организациями "Л/ДНР". В дальнейшем Кремль использовал эти решения в качестве формального повода для начала полномасштабного вторжения в Украину и оправдания вооруженной агрессии.

Суд признал российских депутатов виновными в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и назначил им 15 лет заключения с конфискацией имущества. Речь идет о следующих чиновниках РФ:

Алтухов Сергей Викторович;

Альшевских Андрей Геннадьевич;

Амельченкова Ольга Николаевна;

Аникеев Андрей Анатольевич;

Аникеев Григорий Викторович;

Артамонова Валентина Николаевна;

Аршба Отари Ионович;

Аршинова Алена Игоревна;

Баженов Тимофей Тимофеевич;

Байгускаров Зариф Закирович;

Борцов Николай Иванович;

Булавинов Вадим Евгеньевич;

Исламов Дмитрий Викторович;

Кузьмин Михаил Владимирович;

Майданов Денис Васильевич;

Панков Николай Васильевич;

Петров Юрий Александрович;

Пилипенко Ольга Васильевна;

Пивненко Валентина Николаевна;

Погорелый Дмитрий Викторович.

"Поскольку осужденные находятся на территории РФ, то начало срока отбывания наказания определено со дня их фактического задержания", - добавили в СБУ.