Признали так называемые "ЛДНР". Еще 59 депутатам Госдумы РФ грозит пожизненное заключение
Пожизненное заключение грозит еще 59 депутатам российской Госдумы. Они голосовали за признание так называемых "ЛДНР".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.
"15 февраля прошлого года они проголосовали за постановление об обращении к президенту РФ с просьбой признать "независимость" временно оккупированных районов Донецкой и Луганской областей", - говорится в сообщении.
Как отмечают в СБУ, на основании депутатского обращения 21 февраля глава Кремля подписал соответствующие указы. Уже на следующий день российские депутаты поддержали ратификацию "договора о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи" между страной-агрессором и террористическими организациями "ЛДНР". После этого главари террористов "официально" обратились к российскому президенту с просьбой оказать им военную помощь в отражении надуманной ими "агрессии". 24 февраля Россия начала полномасштабную войну против Украины.
"Тем самым российские депутаты способствовали реализации кремлевского плана по попыткам захвата нашего государства", - констатируют в ведомстве.
На основании собранных доказательств следователи СБУ сообщили фигурантам о подозрении по ч. 3 ст. 110 Уголовного кодекса Украины (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины). Служба безопасности завершила досудебное расследование и передала в суд обвинительные акты.
Злоумышленникам грозит до 15 лет тюрьмы или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.
Как сообщалось, ранее суд признал виновными 20 депутатов Государственной думы России в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и назначил им наказание в виде лишения свободы на 15 лет.
Кроме того, сотрудники ГБР и СБУ сообщили о подозрении заместителю главы Государственной думы РФ Александру Бабакову, который владеет украинской энергетической компанией VS Energy.
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