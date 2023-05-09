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Признали так называемые "ЛДНР". Еще 59 депутатам Госдумы РФ грозит пожизненное заключение

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Украина, Вторник 09 мая 2023 14:25
Признали так называемые "ЛДНР". Еще 59 депутатам Госдумы РФ грозит пожизненное заключение Фото: еще 59 депутатам Госдумы РФ грозит пожизненное заключение за признание так называемых "ЛДНР" (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Пожизненное заключение грозит еще 59 депутатам российской Госдумы. Они голосовали за признание так называемых "ЛДНР".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.

"15 февраля прошлого года они проголосовали за постановление об обращении к президенту РФ с просьбой признать "независимость" временно оккупированных районов Донецкой и Луганской областей", - говорится в сообщении.

Как отмечают в СБУ, на основании депутатского обращения 21 февраля глава Кремля подписал соответствующие указы. Уже на следующий день российские депутаты поддержали ратификацию "договора о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи" между страной-агрессором и террористическими организациями "ЛДНР". После этого главари террористов "официально" обратились к российскому президенту с просьбой оказать им военную помощь в отражении надуманной ими "агрессии". 24 февраля Россия начала полномасштабную войну против Украины.

"Тем самым российские депутаты способствовали реализации кремлевского плана по попыткам захвата нашего государства", - констатируют в ведомстве.

На основании собранных доказательств следователи СБУ сообщили фигурантам о подозрении по ч. 3 ст. 110 Уголовного кодекса Украины (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины). Служба безопасности завершила досудебное расследование и передала в суд обвинительные акты.

Злоумышленникам грозит до 15 лет тюрьмы или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Как сообщалось, ранее суд признал виновными 20 депутатов Государственной думы России в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и назначил им наказание в виде лишения свободы на 15 лет.

Кроме того, сотрудники ГБР и СБУ сообщили о подозрении заместителю главы Государственной думы РФ Александру Бабакову, который владеет украинской энергетической компанией VS Energy.

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