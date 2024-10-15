Голосовое управление: "Укрзализныця" рассказала о новых функциях для незрячих пассажиров

Ко Дню белой трости, посвященному правам людей с нарушениями зрения, "Укрзализныця" рассказала о мерах, способствующих комфортному передвижению незрячих пассажиров.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрзализныцю" .
В компании отмечают, что все проходящие модернизацию поезда теперь оборудованы тактильными табличками для облегчения ориентации. Также на вокзалах страны устанавливается тактильная плитка яркого цвета с рельефной поверхностью, которая помогает людям с нарушениями зрения передвигаться без посторонней помощи.
На каждом железнодорожном вокзале работают специальные помощники, которые помогут пассажирам добраться до нужного пути. Заказать эту услугу можно через мобильное приложение или обратиться к инфокассе.
Кроме того, в приложении "Укрзализныци" появилась новая функция – возможность покупки билетов посредством голосового управления, что значительно облегчает процесс для незрячих пользователей.
Ранее РБК-Украина рассказывало о том, как в Украине назначается пенсия по инвалидности. Так, орган медико-социальной экспертизы определяет группу, причину и сроки инвалидности. Размер пенсии зависит от группы инвалидности: для I группы выплата составляет 100% пенсии по возрасту, для II – 90%, для III – 50%. Минимальные пенсии для лиц с инвалидностью I группы - 2760 грн, для неработающих лиц II и III групп - 2520 грн, для работающих - 2093 грн. Пенсия назначается со дня установления инвалидности, если заявление подано в срок.
Также мы рассказывали, что в Украине люди с инвалидностью имеют право на трудоустройство и карьерное развитие. В частности, ветераны с инвалидностью могут бесплатно повысить квалификацию или пройти обучение по 95 профессиям и более 400 образовательных программ. Для этого необходимо выбрать программу, подать заявление и подписать договор. Работодатели, нанимающие людей с инвалидностью, получают компенсацию за их трудоустройство.
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