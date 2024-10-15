Голосове керування: "Укрзалізниця" розповіла про нові функції для незрячих пасажирів

У компанії зазначають, що усі потяги, які проходять модернізацію, тепер обладнані тактильними табличками для полегшення орієнтації. Також на вокзалах країни встановлюється тактильна плитка яскравого кольору з рельєфною поверхнею, що допомагає людям із порушеннями зору пересуватися без сторонньої допомоги.

На кожному залізничному вокзалі працюють спеціальні помічники, які допоможуть пасажирам дістатися до потрібної колії. Замовити цю послугу можна через мобільний застосунок або звернутися до працівника інфокаси.

Крім того, у застосунку "Укрзалізниці" з’явилася нова функція – можливість купівлі квитків за допомогою голосового керування, що значно полегшує процес для незрячих користувачів.