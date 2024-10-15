Голосове керування: "Укрзалізниця" розповіла про нові функції для незрячих пасажирів

До Дня білої тростини, який присвячений правам людей із порушеннями зору, "Укрзалізниця" розповіла про заходи, що сприяють комфортному пересуванню незрячих пасажирів.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на "Укрзалізницю".
У компанії зазначають, що усі потяги, які проходять модернізацію, тепер обладнані тактильними табличками для полегшення орієнтації. Також на вокзалах країни встановлюється тактильна плитка яскравого кольору з рельєфною поверхнею, що допомагає людям із порушеннями зору пересуватися без сторонньої допомоги.
На кожному залізничному вокзалі працюють спеціальні помічники, які допоможуть пасажирам дістатися до потрібної колії. Замовити цю послугу можна через мобільний застосунок або звернутися до працівника інфокаси.
Крім того, у застосунку "Укрзалізниці" з’явилася нова функція – можливість купівлі квитків за допомогою голосового керування, що значно полегшує процес для незрячих користувачів.
Раніше РБК-Україна розповідало про те, як в Україні призначається пенсія по інвалідності. Так, орган медико-соціальної експертизи визначає групу, причину та термін інвалідності. Розмір пенсії залежить від групи інвалідності: для I групи виплата становить 100% пенсії за віком, для II – 90%, для III – 50%. Мінімальні пенсії для осіб з інвалідністю I групи – 2 760 грн, для непрацюючих осіб II і III груп – 2 520 грн, для працюючих – 2 093 грн. Пенсія призначається з дня встановлення інвалідності, якщо заява подана вчасно.
Також ми розповідали, що в Україні особи з інвалідністю мають право на працевлаштування та кар'єрний розвиток. Зокрема, ветерани з інвалідністю можуть безкоштовно підвищити кваліфікацію або пройти навчання за 95 професіями та понад 400 освітніми програмами. Для цього потрібно обрати програму, подати заяву та підписати договір. Працедавці, які наймають людей з інвалідністю, отримують компенсацію за їхнє працевлаштування.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.