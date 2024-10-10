Пенсия по инвалидности: кому назначается и какие размеры в 2024 году

Пенсия по инвалидности в Украине назначается людям, которым установлена инвалидность. Орган медико-социальной экспертизы определяет причину, группу, время наступления инвалидности, срок, на который она устанавливается.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на разъяснение Пенсионного фонда Украины ( ПФУ ).

Пенсии по инвалидности по солидарной системе

Назначаются людям с инвалидностью при страховом стаже от 1 до 15 лет (необходимая продолжительность страхового стажа зависит от возраста, в котором инвалидность установлена).

Размер пенсии по инвалидности исчисляется в зависимости от группы инвалидности в процентах от размера пенсии по возрасту:

100% пенсии по возрасту – лицам с инвалидностью I группы;

90% пенсии по возрасту – лицам с инвалидностью II группы;

50% пенсии по возрасту – лицам с инвалидностью III группы.

При этом в страховой стаж для исчисления размера пенсии по возрасту, с которого исчисляется размер пенсии по инвалидности, кроме полученного страхового стажа засчитывается период со дня установления инвалидности до достижения возраста 60 лет.

Минимальные размеры пенсионных выплат по инвалидности:

для лиц с инвалидностью I группы – 2 760 грн;

для неработающих лиц с инвалидностью ІІ и ІІІ групп – 2 520 грн;

для работающих лиц с инвалидностью ІІ и ІІІ групп – 2 093 грн.

Пенсия по инвалидности назначается со дня установления инвалидности, если заявление на назначение пенсии подано позже трех месяцев со дня установления инвалидности. Если заявление на назначение пенсии подано позже – пенсия назначается со дня обращения за ней.

Пенсии по инвалидности военнослужащим

Назначаются в случае наступления инвалидности:

в период прохождения службы;

или не позднее трех месяцев после увольнения со службы;

или позже трехмесячного срока после увольнения со службы, но вследствие заболеваний, возникших в период прохождения военной службы.

Размер пенсии по инвалидности зависит от причины инвалидности.

Лицам с инвалидностью в результате войны пенсия назначается в размерах:

I группа – 100% сумм денежного довольствия;

II группа – 80% сумм денежного довольствия;

III группа – 60% сумм денежного довольствия.

Другим лицам с инвалидностью пенсия назначается в размерах:

I группа – 70% сумм денежного довольствия;

II группа – 60% сумм денежного довольствия;

III группа – 40% сумм денежного довольствия.

Минимальная пенсионная выплата для лиц с инвалидностью в результате войны не может быть ниже:

І группа – 650% прожиточного минимума (ПМ) для лиц, потерявших трудоспособность, – 13604,50 грн (2093 х 650%);

ІІ группа – 525% ПМ – 10 988,25 грн (2093 х 525%);

ІІІ группа – 360% ПМ – 7534,80 грн (2093 х 360%).

Пенсии по инвалидности пострадавшим в результате Чернобыльской катастрофы

Пенсия назначается в размере возмещения фактических убытков, исходя из:

по заработной плате, полученной человеком в зоне отчуждения в 1986-1990 годах;

или из пятикратного размера минимальной заработной платы, установленной законом на 1 января соответствующего года.

Размер пенсии по инвалидности, наступившей от увечья или заболевания вследствие Чернобыльской катастрофы, не может быть ниже:

I группа – 8187,48 грн;

II группа – 6549,98 грн;

III группы – 5048,95 грн;

для детей с инвалидностью – 5048,95 грн.

Минимальный размер пенсионной выплаты для лиц с инвалидностью в результате Чернобыльской катастрофы из числа ликвидаторов последствий аварии на ЧАЭС не может быть ниже:

І группа – 100% размера средней заработной платы (дохода) в Украине, с которой уплачены страховые взносы и учитывается для исчисления пенсии за предыдущий год – 13 376,21 грн;

ІІ группа – 80% – 10 700,97 грн (13 376,21 х 80%);

ІІІ группа – 60% – 8 025,73 грн (13 376,21 х 60%).

Пенсии по инвалидности работникам прокуратуры

Прокурорам, признанным лицами с инвалидностью I или II группы, назначается пенсия по инвалидности в размере 60% от суммы их месячной заработной платы, при наличии стажа работы в органах прокуратуры не менее 10 лет.

Напомним, по состоянию на 1 июля в Украине было 10,245 млн. пенсионеров. Распределение пенсионеров по видам назначенных выплат было следующим: