Без барьеров к профессиям. Что предлагают в Службе занятости для людей с инвалидностью

В Украине люди с нвалидностью имеют право на трудоустройство и карьерное развитие.

Как это сделать, рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Кабмин.

Как рассказали в ведомстве, специалисты службы могут подобрать предложение работы с учетом индивидуальных особенностей человека, перспектив его профессионального и карьерного роста.

Также ветераны с инвалидностью могут безвозмездно повысить свою конкурентную способность на рынке труда, пройдя обучение в учебных заведениях Государственной службы занятости. Обучение проходит по 95 лицензированным профессиям и более 400 образовательных программ.

Зарегистрироваться на обучение можно ЗДЕСЬ.

Пройти обучение можно, совершив 3 шага:

выбрать профессию или образовательную программу;

подать заявление;

подписать договор с учебным заведением и начать обучение.

Кроме того, работодатели получают компенсационные выплаты за трудоустройство людей с инвалидностью.

Ранее РБК-Украина рассказывала о том, что кому в Украине назначается пенсия по инвалидности и что необходимо для ее получения.

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