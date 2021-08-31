Голосування жителів ОРДЛО і Криму зробить нелегітимними вибори до Держдуми, - МЗС

Голосування на виборах до Державної думи жителів ОРДЛО і Криму зробить їх нелегітимними. Крім того, це підставить під сумнів правомірність всього виборчого процесу в Росії.

Про це в коментарі РБК-Україна заявив речник МЗС Олег Ніколенко.

"Вибори до Держдуми РФ в тимчасово окупованих Криму і на Донбасі будуть нелегітимними, а їх результати - юридично нікчемними", - сказав він.

Ніколенко підкреслив, що організація Росією голосування на тимчасово окупованих територіях України поставить під сумнів легітимність всього російського виборчого процесу.

"Заяви МЗС РФ про нібито провокації нашої держави розраховані на внутрішнього російського споживача. Саміт Кримської платформи чітко продемонстрував, що міжнародне співтовариство солідарне з Україною в політиці невизнання спроби анексії частини української території", - уточнив представник МЗС.

Він додав, що Україна продовжить системну роботу над залученням Росії як держави в цілому, так і її окремих представників, до відповідальності за грубе порушення норм міжнародного права та українського законодавства.