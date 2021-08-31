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Лавров переконаний, що жителі ОРДЛО з паспортами РФ "мають повне право" голосувати на виборах

Новость на русском →
Вівторок 31 серпня 2021 13:10
Лавров переконаний, що жителі ОРДЛО з паспортами РФ "мають повне право" голосувати на виборах Фото: глава МЗС РФ Сергій Лавров (kremlin.ru)
Автор: РБК-Україна

Глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що жителі окупованого Донбасу з російськими паспортами "мають повне право" голосувати на виборах до Держдуми.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на РИА Новости.

За словами Лаврова, Росія повинна їм це право забезпечити.

"Що стосується Донецької та Луганської "народних республік", то там живуть наші громадяни. Наші громадяни мають право голосувати, де б вони не жили. І обов'язок держави - надати їм таку можливість", - заявив Лавров.

Раніше повідомлялося, що Росія хоче залучити до голосування на виборах до Держдуми понад 600 тисяч жителів ОРДЛО.

РБК-Україна писало, що РФ організовує онлайн-голосування на виборах до Держдуми для жителів окупованого Донбасу з російськими паспортами.

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Російська Федерація Лавров
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