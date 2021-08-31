Лавров переконаний, що жителі ОРДЛО з паспортами РФ "мають повне право" голосувати на виборах

Глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що жителі окупованого Донбасу з російськими паспортами "мають повне право" голосувати на виборах до Держдуми.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на РИА Новости .

"Що стосується Донецької та Луганської "народних республік", то там живуть наші громадяни. Наші громадяни мають право голосувати, де б вони не жили. І обов'язок держави - надати їм таку можливість", - заявив Лавров.

За словами Лаврова, Росія повинна їм це право забезпечити.

Раніше повідомлялося, що Росія хоче залучити до голосування на виборах до Держдуми понад 600 тисяч жителів ОРДЛО.

РБК-Україна писало, що РФ організовує онлайн-голосування на виборах до Держдуми для жителів окупованого Донбасу з російськими паспортами.