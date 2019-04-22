Голосування на виборах президента України завершилося за кордоном

Голосування у другому турі виборів президента України за кордоном закінчилося на виборчій дільниці в Сан-Франциско (Сполучені Штати Америки). Про це повідомляє РБК-Україна.

Так, голосування завершилося о 6 ранку в понеділок, 22 квітня.

Відзначимо, на закордонних виборчих дільницях голосування проводилося з 8:00 до 20:00 за місцевим часом країн. Додамо, виборчі дільниці в Україні закрилися о 20:00 у неділю, 21 квітня, вони працювали з 8 ранку.

Як писало РБК-Україна раніше, першою країною, де стартувало голосування на виборах президента України, була Австралія. Голосування там почалося о 01:00 за київським часом у неділю, 21 квітня.

Нагадаємо, Центральна виборча комісія на засіданні 15 квітня передала виборчим комісіям закордонних дільниць бюлетені для виборів президента в другому турі. Всього на 101 закордонну виборчу дільницю передали 436 528 бюлетенів.

Додамо також, під час засідання 16 квітня ЦВК вирішила передати додаткові бюлетені на закордонні виборчі дільниці для голосування у другому турі виборів 2019. Всього на чотири зарубіжні ділянки передали 512 бюлетенів для повторного голосування у закордонному виборчому окрузі.

У комісії пояснили, що додаткова потреба у виборчих бюлетенях для закордонних виборчих дільниць виникла у зв'язку з проведеним МЗС аналізом кількості виборців, включених до уточнених списків виборців на закордонних виборчих дільницях, і кількості замовлених на виготовлення виборчих бюлетенів.