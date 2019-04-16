ЦВК передала додаткові бюлетені на закордонні виборчі дільниці

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Передано ще понад 500 бюлетенів

Центральна виборча комісія (ЦВК) під час засідання 16 квітня прийняла рішення про передачу додаткових бюлетенів на закордонні виборчі дільниці для голосування у другому турі виборів 2019. Про це йдется в повідомленні прес-служби ЦВК.

Всього на чотири закордонні виборчі дільниці було передано 512 бюлетенів для повторного голосування у закордонному виборчому окрузі.

У ЦВК пояснюють, що додаткова потреба у виборчих бюлетенях для закордонних виборчих дільниць виникла у зв’язку з проведеним МЗС аналізом кількості виборців, включених до уточнених списків виборців на закордонних виборчих дільницях, та кількості замовлених на виготовлення виборчих бюлетенів.

Раніше повідомлялося, що до другого туру виборів Центральна виборча комісія (ЦВК) передала бюлетені на закордонні дільниці. Всього на 101 закордонну виборчу дільницю передали 436 528 бюлетенів.

РБК-Україна писало, що голова Центральної виборчої комісії Тетяна Сліпачук заявила, що у ході голосування у першому турі виборів виборці зіпсували 224600 бюлетенів. Напередодні голосування 21 квітня ЦВК буде закликати виборців не висловлювати псуванням бюлетеня свою думку щодо котрогось із кандидатів, а також розуміти, що "вибори - це не привід для викладання фотографій у Instagram чи Facebook з бюлетенями на дільницях".