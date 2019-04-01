Голосування на виборах президента України закінчилося за кордоном

Ілюстративне фото (Віталій Носач/РБК-Україна)

Голосування завершилося на ділянці в Сан-Франциско о 6 ранку

Голосування на виборах президента України за кордоном закінчилося на виборчій дільниці в Сан-Франциско (Сполучені Штати Америки). Про це повідомляє РБК-Україна.

Так, голосування завершилося о 6 ранку в понеділок, 1 квітня.

Відзначимо, на закордонних виборчих дільницях голосування проводилося з 8:00 до 20:00 за місцевим часом країн.

Додамо, виборчі дільниці в Україні закрилися о 20:00 у неділю, 31 березня. Вони працювали з 8 ранку.

Як писало РБК-Україна раніше, першою країною, де стартувало голосування на виборах президента України, була Австралія. Голосування там почалося о 23:00 за київським часом у суботу, 30 березня.

Нагадаємо, в Міністерстві закордонних справ раніше роз'яснили, що за кордоном у день виборів президента України 31 березня не зможуть проголосувати громадяни, які не зможуть особисто бути присутніми на виборчій дільниці. Також підкреслювалося, що виборець зможе проголосувати, якщо він включений в списки і особисто прибуде на ДВК у день голосування. Але не проголосують громадяни, які не візьмуть з собою закордонний паспорт.

Додамо також, вибори 2019 у закордонному виборчому окрузі моніторили 153 спостерігача.

Так, усього в 72 країнах було створено 101 виборчу дільницю.