ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Календар виборів
Результати опитувань по регіонах України
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Голосування на виборах президента України стартувало в США

Новини » Вибори 2019    31.03.2019 - 15:59
Голосування на виборах президента України стартувало в США
Фото: вибори президента України (witter.com/UKRintheUSA)

В Америці почалося голосування на виборах президента

В Америці почалося голосування на виборах президента України. Про це повідомляє посольство США в Україні Twitter.

Повідомляється, що голосування почалося у Вашингтоні.

Голосування на виборах президента України стартувало в США

Нагадаємо, першою країною, де стартувало голосування на виборах президента України, стала Австралія.

Раніше директор департаменту консульської служби Міністерства закордонних справ України Сергій Погорельцев повідомив, що вибори почнуться на закордонній виборчій дільниці в Австралії в 23:00 за київським часом в суботу, 30 березня.

На закордонних виборчих дільницях голосування проводиться з 8:00 до 20:00 за місцевим часом країни, де проходить голосування.

У МЗС назвали найбільший і найменший закордонна виборча дільниця вибори 2019. Так, найбільший розташований у Молдові, а найменший - при військовій частині в Косово.

Як повідомляло РБК-Україна, перед виборами 2019 на закордонні виборчі дільниці, передали майже півмільйона бюлетенів.

У Польщі вже проголосували більше тисячі українців Порушення на виборах президента України: усі подробиці
Вибори 2019 Вибори 2019: як проходить голосування за президента України Рейтинги кандидатів
Новини України Порошенко Тимошенко Зеленський Гриценко Сполучені Штати Америкивыборы
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся