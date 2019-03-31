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Голосование на выборах президента Украины стартовало в США

Новости » Выборы 2019    31.03.2019 - 15:59
Голосование на выборах президента Украины стартовало в США
Фото: выборы президента Украины (witter.com/UKRintheUSA)

В Америке началось голосование на выборах президента

В Америке началось голосование на выборах президента Украины. Об этом сообщает посольство США в Украине в Twitter.

Сообщается, что голосование началось в Вашингтоне.

Голосование на выборах президента Украины стартовало в США

Напомним, первой страной, где стартовало голосование на выборах президента Украины, стала Австралия. 

Ранее директор департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины Сергей Погорельцев сообщил, что выборы начнутся на зарубежном избирательном участке в Австралии в 23:00 по киевскому времени в субботу, 30 марта. 

На зарубежных избирательных участках голосование проводится с 8:00 до 20:00 по местному времени страны, где проходит голосование.

В МИД назвали наибольший и наименьший заграничный избирательный участок на выборах 2019. Так, наибольший расположен в Молдове, а наименьший - при воинской части в Косово.

Как писало РБК-Украина, перед выборами 2019 на заграничные избирательные участки передали почти полмиллиона бюллетеней.

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