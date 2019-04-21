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Голосування на виборах завершилось на 88 закордонних виборчих дільницях, - ЦВК

Новини » Вибори 2019    21.04.2019 - 22:59
Голосування на виборах завершилось на 88 закордонних виборчих дільницях, - ЦВК
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

О 6 годині ранку завершиться голосування у США

Процес голосування у другому турі виборів президента України завершено на 88 виборчих дільницях України за кордоном. Про це повідомив заступник голови ЦВК Євген Радченко, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, на закордонному виборчому округу повторне голосування відбулось на 101 виборчій дільниці в 72 країнах світу.

"Станом на 22:00 процес голосування завершився на 88 закордонних виборчих дільницях. На закордонних виборчих дільницях не зафіксовано суттєвих порушень, окрім двох-трьох черг. Як свідчать і члени ДВК, і журналісти, жодного повідомлення не було про те, що процес голосування на закордонних виборчих дільницях був організований неналежним чином", - заявив Радченко

За його словами, о 6 годині ранку завершиться голосування у США.

Нагадаємо, Порошенко отримав більшість голосів українців в Австралії. Там у виборах взяли участь 99 осіб, з яких 72 підтримали чинного президента.

Окрім того, за результатами виборів 2019 на виборчій дільниці на полярній станції "Академік Вернадський" перевагу в голосах здобув чинний президент Петро Порошенко.

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