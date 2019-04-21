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Голосование на выборах за границей завершилось на 88 избирательных участках, - ЦИК

Новости » Выборы 2019    21.04.2019 - 22:59
Голосование на выборах за границей завершилось на 88 избирательных участках, - ЦИК
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В 6 часов утра завершится голосование в США

Процесс голосования во втором туре выборов президента Украины завершено на 88 избирательных участках Украины за рубежом. Об этом сообщил заместитель председателя ЦИК Евгений Радченко, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, на зарубежном избирательном округе повторное голосование состоялось на 101 избирательном участке в 72 странах мира.

"По состоянию на 22:00 процесс голосования завершился на 88 избирательных участках. На заграничных избирательных участках не зафиксировано существенных нарушений, кроме двух-трех очередей. Как свидетельствуют и члены УИК, и журналисты, ни одного сообщения не было о том, что процесс голосования на избирательных участках был организован ненадлежащим образом", - заявил Радченко.

По его словам, в 6 часов утра завершится голосование в США.

Напомним, Порошенко получил большинство голосов украинцев в Австралии. Там в выборах приняли участие 99 человек, из которых 72 поддержали действующего президента.

Кроме того, по результатам выборов 2019 на избирательном участке на полярной станции "Академик Вернадский" преимущество в голосах одержал действующий президент Петр Порошенко.

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