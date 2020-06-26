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Голосування у Криму по правках до Конституції РФ: у Раді просять посилити санкції

Новини » Політика     26.06.2020 - 14:58
Голосування у Криму по правках до Конституції РФ: у Раді просять посилити санкції
Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)

У парламенті зареєстрували відповідний проект постанови

У Верховній раді Україні просять посилити санкції проти Росії через голосування у Криму по правках до Конституції Російської Федерації. У парламенті зареєстрували відповідний проект постанови №3736.

Про це свідчать дані на сайті парламенту.

Раді пропонують просити членів парламентів іноземних держав та міжнародних парламентських організацій дати принципову оцінку незаконним діям РФ з організації та проведення загальноросійського голосування по поправках до Конституції Росії на тимчасово окупованій території АР Крим.

У постанові пропонують закликати іноземних парламентарів засудити проведення такого голосування.

"Верховна рада закликає демократичні країни світу до продовження та посилення міжнародного політичного та економічного тиску на Російську Федерацію з метою відновлення суверенітету та територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів, включно з Автономною республікою Крим та містом Севастополем", - сказано у документі.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що зміна конституції Російської Федерації не завадить деокупації Криму.

Як писало РБК-Україна раніше, у Росії почалося голосування щодо змін до конституції, які, у тому числі, припускають обнулення президентських термінів Володимира Путіна.

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Автор: Юлия Струк

Теги Новини України Російська ФедераціяКримВерховна РадаСанкції
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