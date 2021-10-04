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Рада може розглянути відставку Разумкова в четвер, - джерела

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Україна, Понеділок 04 жовтня 2021 08:30
Рада може розглянути відставку Разумкова в четвер, - джерела Фото: глава Верховної ради Дмитро Разумков (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Уляна Безпалько, Мілан Лєліч

У вівторок, 5 жовтня, Рада може проголосувати за включення питання про відставку спікера ВР Дмитра Разумкова до порядку денного і визначиться з процедурою його розгляду. У четвер же планується вирішальне голосування.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Гра в монополію. Як "Слуга народу" збирається звільнити Разумкова і ряд міністрів".

При цьому Разумков при бажанні може спробувати затягти цю історію, звично апелюючи до регламенту ВР.

Там зазначено, що за два дні до голосування за відставку спікера депутатам повинні бути представлені звіти Рахункової палати і самого спікера. Два дні до четверга - це як раз вівторок, а на підготовку цих звітів теж потрібен час.

Втім, в президентській команді розраховують, що подібні процедурні моменти особливою проблемою не стануть, і главу ВР все ж замінять в цей четвер. Голосів за це, за попередніми оцінками, має вистачити.

В "Слузі народу" вважають, що всередині їх фракції відставку спікера підтримають близько 205-210 депутатів. Голоси, яких бракує, як розраховують в президентській команді, додадуть групи "Довіра" і "За майбутнє". Під питанням - підтримка половини фракції "Голос".

Нагадаємо, що фракція партії "Слуга народу" зібрала понад 150 підписів за відставку Дмитра Разумкова з посади спікера парламенту.

Зазначимо, президент України Володимир Зеленський назвав процедуру відставки Разумкова внутрішньофракційним питанням.

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