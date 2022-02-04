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Ожеледиця на дорогах. Українців попередили про порушення руху транспорту: де саме

Автор: Марія Кучерявець

Сьогодні, 4 лютого в Україні можливі порушення руху транспорту. Причиною тому є погіршення погоди - ожеледиця.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ДСНС.

Зокрема, сьогодні на дорогах країни, крім півдня, в Київській області та м. Києві ожеледиця (I рівень небезпечності, жовтий).

"Такі погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг та вулиць", - попереджають у ДСНС.

Рекомендації водіям

За інформацією відомства, аби убезпечити себе під час руху на дорозі під час ожеледиці необхідно:

  • тримати дистанцію між автомобілями;
  • дотримуватися швидкісного режиму;
  • під час їзди не здійснювати різких маневрів;
  • наближаючись до пішохідних переходів, знижувати швидкість.

Погода в Україні сьогодні

За даними синоптиків, сьогодні сніг з дощем очікується у західних областях. Крім цього, снігопад буде у Харківській, Луганській та Донецькій областях. У центральних та південних регіонах буде сухо. Температура повітря опуститься до -9 градусів морозу вночі.

Раніше повідомлялося, що після снігопадів у Києві вдарить мороз до -7.

Додамо, синоптики прогнозують, що на вихідні в Україну прийде потепління.

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