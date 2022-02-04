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Гололедица на дорогах. Украинцев предупредили о нарушении движения транспорта: где именно

Автор: Мария Кучерявец

Сегодня, 4 февраля в Украине возможны нарушения движения транспорта. Причиной тому является ухудшение погоды - гололедица.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

В частности, сегодня на дорогах страны, кроме юга, в Киевской области и г. Киеве гололедица (I уровень опасности, желтый).

"Такие погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц", - предупреждают в ГСЧС.

Рекомендации водителям

По информации ведомства, чтобы обезопасить себя во время движения на дороге во время гололеда необходимо:

  • держать дистанцию между автомобилями;
  • соблюдать скоростной режим;
  • во время езды не совершать резких маневров;
  • приближаясь к пешеходным переходам, снижать скорость.

Погода в Украине сегодня

По данным синоптиков, сегодня снег с дождем ожидается в западных областях. Кроме этого, снегопад будет в Харьковской, Луганской и Донецкой областях. В центральных и южных регионах будет сухо. Температура воздуха опустится до -9 градусов мороза ночью.

Ранее сообщалось, что после снегопадов в Киеве ударит мороз до -7.

Добавим, синоптики прогнозируют, что на выходные в Украину придет потепление.

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Погода в УкраинеГидрометцентр