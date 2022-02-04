Гололедица на дорогах. Украинцев предупредили о нарушении движения транспорта: где именно

В частности, сегодня на дорогах страны, кроме юга, в Киевской области и г. Киеве гололедица (I уровень опасности, желтый).

"Такие погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц", - предупреждают в ГСЧС.

Рекомендации водителям

По информации ведомства, чтобы обезопасить себя во время движения на дороге во время гололеда необходимо:

держать дистанцию между автомобилями;

соблюдать скоростной режим;

во время езды не совершать резких маневров;

приближаясь к пешеходным переходам, снижать скорость.

Погода в Украине сегодня

По данным синоптиков, сегодня снег с дождем ожидается в западных областях. Кроме этого, снегопад будет в Харьковской, Луганской и Донецкой областях. В центральных и южных регионах будет сухо. Температура воздуха опустится до -9 градусов мороза ночью.