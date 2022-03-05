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Голограма? На новому відео Путіна помітили ймовірний монтаж

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Субота 05 березня 2022 22:57
Голограма? На новому відео Путіна помітили ймовірний монтаж На новому відео Путіна зі стюрдесами запідозрили монтаж (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Президент Росії Володимир Путін, за даними російських ЗМІ, провів 5 березня зустріч з жінками-пілотами та стюардесами. Однак на відео цієї зустрічі були помічені нюанси, які вказують на монтаж.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Luxta.

На фрагменті відео видно, що при русі рук Путіна картинка на тлі не рухається. А це може вказувати на монтаж відео.

"Путіну настільки страшно виходити з бункера, що він виступає перед намальованими жінками з намальованим мікрофоном. А може, Путіна давно не існує, і він просто голограма?" - сказано в повідомленні.

Другий нюанс, на який вказали автори Telegram-каналу, Володимир Путін з великою обережністю проводить зустрічі з різними візитерами та тримається від своїх гостей на дуже великій відстані.

Однак зі стюардесами та жінками-пілотами Путін сів за один стіл, і на дуже близькій відстані.

"Путін довіряє стюардесам більше, ніж Лаврову?"- підкреслили автори пабліку.

Голограма? На новому відео Путіна помітили ймовірний монтажГолограма? На новому відео Путіна помітили ймовірний монтаж

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Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що російські олігархи публічно засудили Путіна через вторгнення в Україну.

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Володимир Путін
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