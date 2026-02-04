ua en ru
Голод в армии РФ: ГУР показало оккупанта, на котором "форма висит, как на вешалке"

Среда 04 февраля 2026 08:18
Голод в армии РФ: ГУР показало оккупанта, на котором "форма висит, как на вешалке"
Автор: Оксана Гапончук

Российские военные, участвующие в войне против Украины, все чаще жалуются на полное отсутствие надлежащего обеспечения на передовой.

Как пишет РБК-Украина, об этом свидетельствует перехват телефонного звонка, полученный украинскими разведчиками. Запись опубликована 3 февраля на YouTube-канале ГУР МО.

Читайте также: ВСУ продвинулись возле Константиновки: ISW назвал новые горячие точки на фронте

Так, новый аудиоперехват ГУР МО Украины обнажил реальное положение дел на передовой: российские оккупанты на фронте стремительно теряют вес и боевой дух из-за отсутствия еды и воды.

В зафиксированном разговоре один из российских военных эмоционально описывает свое состояние, жалуясь, что им нечего есть и пить, а из-за истощения он настолько похудел, что форма "висит, как на вешалке".

По словам оккупанта, поставки продуктов в его подразделении фактически прекратились.

"Да как здесь могут быть дела? Не жрем, не пьем ни**я... Если боком вернусь - вообще не заметишь меня. Форма висит, как на вешалке просто!" - жалуется "освободитель" своему товарищу.

Захватчик иронизирует, что идентифицировать его на позициях можно разве что по бороде - настолько сильно он похудел.

Такие жалобы, по данным украинской разведки, являются типичными и все чаще звучат в перехватах разговоров российских военных, что свидетельствует о глубоких проблемах со снабжением и отношением командования к личному составу.

В ГУР МО Украины напомнили, что российские военнослужащие, которые не желают становиться "пушечным мясом", имеют возможность сохранить жизнь. Для этого им предлагают воспользоваться проектом "Хочу жить" и обратиться через специальный Telegram-бот.

Что происходит на фронте

Ранее мы писали, что по данным 7 корпуса ДШВ, россияне осуществили механизированный штурм села Гришино на Покровском направлении. Украинские защитники сорвали наступление противника, уничтожив часть его бронетехники и личного состава, однако на тот момент боевые действия на направлении еще не прекратились.

